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Физика

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Два пути развития квантовой механики

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Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Два пути развития квантовой механики

На уроке рассматриваются следующие вопросы: неприемлемость понятий и законов классической механики для описания объектов микромира; влияние способов измерения на значения параметров микрообъектов; соотношения неопределенностей значений канонически сопряженных физических величин, характеризующих микрообъект; волновая функция микрообъекта и принципы определения собственных значений физических параметров частиц в квантовой механике.

Конспект