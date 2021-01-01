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Физика

Генерация электрического тока

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Генерация электрического тока
Начиная изучать тему «Электромагнитная индукция», мы отметили, что это явление лежит в основе всей современной цивилизации. Даже личный комфорт каждого человека напрямую связан с этим явлением. На данном уроке, тема которого: «Генерация электрического тока», мы узнаем, как создается электроэнергия, которая поступает в каждый дом, каждую квартиру.

Генератор электрического тока