Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Электромагнитные волны. Опыты Г. Герца. Изобретение радио А. Поповым
Физика

Электромагнитные волны. Опыты Г. Герца. Изобретение радио А. Поповым

Продолжаем изучение вопросов, связанных с электромагнитными волнами, и тема нашего урока будет посвящена опытам Генриха Герца и созданию радио русским ученым А .Поповым.

Электромагнитные волны. Опыты Г.Герца