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Данный видеоурок предназначается для самостоятельного изучения темы «Теория Максвелла», которая входит в школьный курс физики за 11 класс. В ходе этой лекции все желающие смогут узнать об опытах Джеймса Максвелла по исследованию электромагнитных колебаний. Затем учитель сформулирует теорию Максвелла и расскажет о практическом использовании его работы.