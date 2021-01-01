Данный видеоурок предназначается для самостоятельного изучения темы «Теория Максвелла», которая входит в школьный курс физики за 11 класс. В ходе этой лекции все желающие смогут узнать об опытах Джеймса Максвелла по исследованию электромагнитных колебаний. Затем учитель сформулирует теорию Максвелла и расскажет о практическом использовании его работы.