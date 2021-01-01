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Физика

Вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в контуре - источник радиоволн

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Вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные колебания в контуре - источник радиоволн

На применении электромагнитных колебаний основана работа электромоторов, электрические лампы в наших квартирах и на улице, холодильник и пылесос работают, используя энергию электромагнитных колебаний. Электромагнитные колебания лежат в основе работы всей электронной аппаратуры, работающей с информацией, принимая, передавая или обрабатывая ее. Это связь, теле- и радиовещание, Интернет, поэтому важно изучить механизм протекания колебаний. Тема нашего урока связана с вынужденными электромагнитными колебаниями, сегодня мы рассмотрим электромагнитное поле и электромагнитные колебания в контуре

Вынужденные электромагнитные колебания