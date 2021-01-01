На данном уроке мы углубимся в изучение магнитов и магнитного поля, узнаем его силовые характеристики, научимся связывать направление сил, действующих на заряженные частицы в магнитном поле, с направлениями их движения и магнитного поля, а также связывать направление собственного поля проводника и действие на него внешнего поля с направлением протекания тока в проводнике.