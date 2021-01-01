Данный видеоурок поможет пользователям получить представление о теме «Линзы», которая входит в раздел геометрической оптики. Учитель повторит ранее изученный материал о линзах, который учащиеся проходили еще в 8 классе. Затем вы сможете узнать, что представляют собой линзы, какие виды линз существуют, чем они характеризуются и как они обозначаются.