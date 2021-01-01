Этот видеоурок будет полезен всем тем, кто хочет самостоятельно пройти тему "Поляризация света", которая входит в школьный курс физики за 11 класс. Из этой лекции вы узнаете об одном из важнейших понятий оптики – поляризации света. Учитель расскажет о том, что представляет собой поляризация света и как её можно получить.