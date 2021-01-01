На этом уроке мы научимся графическим и арифметическим способами находить расположение изображения от предмета, даваемое линзой, определять такие его характеристики, как расположение относительно линзы, тип изображения, соотношение между размерами изображения и предмета, а также определять, является ли это изображение прямым или мнимым. Повторим формулу тонкой линзы и применим ее в решении задачи.