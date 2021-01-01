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Физика

Решение задач по теме «Формула тонкой линзы»

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Решение задач по теме «Формула тонкой линзы»

На данном уроке будет рассмотрена тема «Формула тонкой линзы». Этот урок является своеобразным заключением и обобщением всех знаний, полученных в разделе геометрической оптики. В ходе занятия учащимся придётся решить несколько задач, используя формулу тонкой линзы, формулу увеличения и формулу для вычисления оптической силы линзы.

Задача 1