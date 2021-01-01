На данном уроке мы поговорим о таком явлении, как свет. Узнаем, какие существовали теории света, что он собой представляет. Увидим, что в разных условиях свет проявляет различные свойства, которые, на первый взгляд, абсолютно противоречивы и взаимоисключают друг друга. Такой он противоречивый – свет, а изучает его раздел физики, который называется «Оптика».