Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Вводный урок по теме «Оптика»
Физика

Вводный урок по теме «Оптика»

Этот видеоурок доступен по абонементу
Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках

У вас уже есть абонемент? Войти

Оплатить абонементот 150 руб. в месяц
У вас уже есть абонемент? Войти
Вводный урок по теме «Оптика»

На данном уроке мы поговорим о таком явлении, как свет. Узнаем, какие существовали теории света, что он собой представляет. Увидим, что в разных условиях свет проявляет различные свойства, которые, на первый взгляд, абсолютно противоречивы и взаимоисключают друг друга. Такой он противоречивый – свет, а изучает его раздел физики, который называется «Оптика».

Конспект в разработке

Если вы нашли ошибку или неработающую ссылку, пожалуйста, сообщите нам – сделайте свой вклад в развитие проекта.

Оценить урок: