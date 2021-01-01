Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Законы геометрической оптики
Физика

Законы геометрической оптики

Этот видеоурок доступен по абонементу
Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках

У вас уже есть абонемент? Войти

Оплатить абонементот 150 руб. в месяц
У вас уже есть абонемент? Войти
Законы геометрической оптики

В основе разработки практически всех оптических приборов и систем лежат законы распространения света. Некоторые из них учитывают двойственную природу света, некоторые – нет. Наиболее общие законы распространения света, не связанные с его природой, рассматриваются именно в геометрической оптике. С этими законами вам и предстоит познакомиться на этом уроке.