На данном уроке мы познакомимся с такими разделами физики, как СТО и квантовая физика. Они очень молоды, но очень прочно вошли в нашу повседневную жизнь. В них объясняются парадоксальные, на первый взгляд, явления: замедление и ускорение времени, искривление пространства и т. д. Кроме того, поговорим о давлении, которое оказывает свет.