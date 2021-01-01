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Физика

Вводный урок по теме «СТО, квантовая физика, давление света»

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Вводный урок по теме «СТО, квантовая физика, давление света»

На данном уроке мы познакомимся с такими разделами физики, как СТО и квантовая физика. Они очень молоды, но очень прочно вошли в нашу повседневную жизнь. В них объясняются парадоксальные, на первый взгляд, явления: замедление и ускорение времени, искривление пространства и т. д. Кроме того, поговорим о давлении, которое оказывает свет.

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