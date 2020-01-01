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Физика

Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощенная дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения

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Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощенная дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения

Представляем вашему вниманию видеоурок по теме «Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощённая дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения». Вначале мы определим, что такое поглощённая и экспозиционная дозы излучения. Узнаем, какие единицы измерения используются для них. Затем научимся их вычислять. Также мы подробно обсудим, какое биологическое действие радиоактивных излучений оказывается на организм человека и какие существуют методы защиты.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощенная дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения
Физика

Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощенная дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощенная дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения

Представляем вашему вниманию видеоурок по теме «Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощённая дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения». Вначале мы определим, что такое поглощённая и экспозиционная дозы излучения. Узнаем, какие единицы измерения используются для них. Затем научимся их вычислять. Также мы подробно обсудим, какое биологическое действие радиоактивных излучений оказывается на организм человека и какие существуют методы защиты.

Введение