Представляем вашему вниманию видеоурок по теме «Биологическое действие радиоактивных излучений. Экспозиционная и поглощённая дозы излучения. Методы защиты от радиоактивного излучения». Вначале мы определим, что такое поглощённая и экспозиционная дозы излучения. Узнаем, какие единицы измерения используются для них. Затем научимся их вычислять. Также мы подробно обсудим, какое биологическое действие радиоактивных излучений оказывается на организм человека и какие существуют методы защиты.