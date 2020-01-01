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  6. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики
Физика

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики

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Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики

В ходе урока все желающие смогут получить представление о теме «Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики». Когда впервые было подтверждено, что происходит спонтанное деление ядер урана? Какие условия необходимы для цепных ядерных реакций? Какая энергия при этом освобождается? На все эти и многие другие вопросы, связанные с этой темой, вы получите подробные ответы уже в начале урока. Затем мы рассмотрим несколько типов ядерных реакторов и связанные с ними перспективы развития ядерной энергетики.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики
Физика

Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики

В ходе урока все желающие смогут получить представление о теме «Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики». Когда впервые было подтверждено, что происходит спонтанное деление ядер урана? Какие условия необходимы для цепных ядерных реакций? Какая энергия при этом освобождается? На все эти и многие другие вопросы, связанные с этой темой, вы получите подробные ответы уже в начале урока. Затем мы рассмотрим несколько типов ядерных реакторов и связанные с ними перспективы развития ядерной энергетики.

Введение