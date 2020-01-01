В ходе урока все желающие смогут получить представление о теме «Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Перспективы развития ядерной энергетики». Когда впервые было подтверждено, что происходит спонтанное деление ядер урана? Какие условия необходимы для цепных ядерных реакций? Какая энергия при этом освобождается? На все эти и многие другие вопросы, связанные с этой темой, вы получите подробные ответы уже в начале урока. Затем мы рассмотрим несколько типов ядерных реакторов и связанные с ними перспективы развития ядерной энергетики.