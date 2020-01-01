На уроке рассматриваются следующие вопросы: физика от Аристотеля до Ньютона; электромагнитная картина мира; первый этап изучения структуры материи – мир элементарных частиц; квантово-механическая модель мира, современное представления о физической картине мира; физика и научно-технический прогресс.