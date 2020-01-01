Предметы Классы
Классы
Предметы
Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс
Физика

Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс

На уроке рассматриваются следующие вопросы: физика от Аристотеля до Ньютона; электромагнитная картина мира; первый этап изучения структуры материи – мир элементарных частиц; квантово-механическая модель мира, современное представления о физической картине мира; физика и научно-технический прогресс.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс
Физика

Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Единая физическая картина мира. Физика и научно-технический прогресс

На уроке рассматриваются следующие вопросы: физика от Аристотеля до Ньютона; электромагнитная картина мира; первый этап изучения структуры материи – мир элементарных частиц; квантово-механическая модель мира, современное представления о физической картине мира; физика и научно-технический прогресс.

Введение