На этом уроке мы узнаем историю открытия и классификацию элементарных частиц. Также мы рассмотрим величины, характеризующие их, обсудим четыре фундаментальных взаимодействия. В конце урока мы узнаем, что такое кварки, какие они бывают и как обозначаются, а также подсчитаем общее количество фундаментальных элементарных частиц, известных на данный момент.