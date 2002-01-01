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Элементарные частицы. Античастицы. Кварки

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Элементарные частицы. Античастицы. Кварки

На этом уроке мы узнаем историю открытия и классификацию элементарных частиц. Также мы рассмотрим величины, характеризующие их, обсудим четыре фундаментальных взаимодействия. В конце урока мы узнаем, что такое кварки, какие они бывают и как обозначаются, а также подсчитаем общее количество фундаментальных элементарных частиц, известных на данный момент.

Классификация элементарных частиц

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Элементарные частицы. Античастицы. Кварки
Физика

Элементарные частицы. Античастицы. Кварки

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Элементарные частицы. Античастицы. Кварки

На этом уроке мы узнаем историю открытия и классификацию элементарных частиц. Также мы рассмотрим величины, характеризующие их, обсудим четыре фундаментальных взаимодействия. В конце урока мы узнаем, что такое кварки, какие они бывают и как обозначаются, а также подсчитаем общее количество фундаментальных элементарных частиц, известных на данный момент.

Классификация элементарных частиц