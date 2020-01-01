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На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие радиоактивности; методы изучения свойств радиоактивного излучения; открытие новых химических элементов с радиоактивными свойствами; радиоактивность как спонтанный процесс превращения одних ядер в другие.
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На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие радиоактивности; методы изучения свойств радиоактивного излучения; открытие новых химических элементов с радиоактивными свойствами; радиоактивность как спонтанный процесс превращения одних ядер в другие.