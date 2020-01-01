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  6. Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений
Физика

Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений

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Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений

На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие радиоактивности; методы изучения свойств радиоактивного излучения; открытие новых химических элементов с радиоактивными свойствами; радиоактивность как спонтанный процесс превращения одних ядер в другие.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений
Физика

Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Естественная радиоактивность (открытие Беккереля). Состав и свойства радиоактивных излучений

На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие радиоактивности; методы изучения свойств радиоактивного излучения; открытие новых химических элементов с радиоактивными свойствами; радиоактивность как спонтанный процесс превращения одних ядер в другие.

Введение