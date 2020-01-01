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  6. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер
Физика

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер

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Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер

На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие протона и нейтрона как составляющих атомных ядер, нуклонное взаимодействие, эффективный радиус ядра, плотность ядер, взаимосвязь дефекта масс с энергией связи ядер; зависимость удельной энергии связи от массового числа.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер
Физика

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи ядер

На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие протона и нейтрона как составляющих атомных ядер, нуклонное взаимодействие, эффективный радиус ядра, плотность ядер, взаимосвязь дефекта масс с энергией связи ядер; зависимость удельной энергии связи от массового числа.

Введение