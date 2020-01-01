На уроке рассматриваются следующие вопросы: открытие протона и нейтрона как составляющих атомных ядер, нуклонное взаимодействие, эффективный радиус ядра, плотность ядер, взаимосвязь дефекта масс с энергией связи ядер; зависимость удельной энергии связи от массового числа.