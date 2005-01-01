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Физика

Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»

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Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»

На данном вводном уроке, тема которого «Физика атомного ядро», мы поговорим об атоме, из чего он состоит. Также поговорим об электромагнитном, гравитационном и сильном  взаимодействии и разберем, что такое потенциальный барьер и потенциальная яма.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 11 класс
  5. >
  6. Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»
Физика

Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Вводный урок по теме: «Физика атомного ядра»

На данном вводном уроке, тема которого «Физика атомного ядро», мы поговорим об атоме, из чего он состоит. Также поговорим об электромагнитном, гравитационном и сильном  взаимодействии и разберем, что такое потенциальный барьер и потенциальная яма.

Введение