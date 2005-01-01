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На данном вводном уроке, тема которого «Физика атомного ядро», мы поговорим об атоме, из чего он состоит. Также поговорим об электромагнитном, гравитационном и сильном взаимодействии и разберем, что такое потенциальный барьер и потенциальная яма.
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На данном вводном уроке, тема которого «Физика атомного ядро», мы поговорим об атоме, из чего он состоит. Также поговорим об электромагнитном, гравитационном и сильном взаимодействии и разберем, что такое потенциальный барьер и потенциальная яма.