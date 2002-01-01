На этом уроке мы узнаем, что такое ядерные реакции, рассмотрим законы сохранения при ядерных реакциях, выясним причину изменения суммарной массы ядер, а также научимся вычислять энергетический выход таких реакций. В конце урока узнаем, какой колоссальный выход энергии получается при термоядерных реакциях.