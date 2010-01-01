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Физика

Инерция

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Инерция

В ходе этого урока вы познакомитесь с понятием инерции, узнаете, кто и когда впервые ввел это понятие, выясните, в чем состоит закон инерции, а также, как инерция помогает или вредит нам в технике и в быту. 

Явление инерции. Закон инерции в формулировке Галилея

Предметы Классы
Классы
Предметы
Физика

Инерция

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Инерция

В ходе этого урока вы познакомитесь с понятием инерции, узнаете, кто и когда впервые ввел это понятие, выясните, в чем состоит закон инерции, а также, как инерция помогает или вредит нам в технике и в быту. 

Явление инерции. Закон инерции в формулировке Галилея