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В ходе этого урока вы познакомитесь с понятием инерции, узнаете, кто и когда впервые ввел это понятие, выясните, в чем состоит закон инерции, а также, как инерция помогает или вредит нам в технике и в быту.
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В ходе этого урока вы познакомитесь с понятием инерции, узнаете, кто и когда впервые ввел это понятие, выясните, в чем состоит закон инерции, а также, как инерция помогает или вредит нам в технике и в быту.