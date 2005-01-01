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На данном уроке, тема которого «Плотность», мы познакомимся с такой характеристикой вещества, как плотность, выясним её физический смысл и решим пару задач для закрепления материала.
У вас уже есть абонемент? ВойтиПодробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
На данном уроке, тема которого «Плотность», мы познакомимся с такой характеристикой вещества, как плотность, выясним её физический смысл и решим пару задач для закрепления материала.