Причиной изменения скорости тела является действие на него другого тела, точнее, взаимодействие тел. Но как описать взаимодействие тел количественно? В ходе этого урока вы узнаете, что физическая величина, описывающая взаимодействие тел, называется силой. Также вы познакомитесь с одним из видов сил – силой тяжести.