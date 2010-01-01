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Физика

Сила. Сила тяжести

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Сила. Сила тяжести

Причиной изменения скорости тела является действие на него другого тела, точнее, взаимодействие тел. Но как описать взаимодействие тел количественно? В ходе этого урока вы узнаете, что физическая величина, описывающая взаимодействие тел, называется силой. Также вы познакомитесь с одним из видов сил – силой тяжести.

Сила – мера взаимодействия тел

Предметы Классы
Классы
Предметы
Физика

Сила. Сила тяжести

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Сила. Сила тяжести

Причиной изменения скорости тела является действие на него другого тела, точнее, взаимодействие тел. Но как описать взаимодействие тел количественно? В ходе этого урока вы узнаете, что физическая величина, описывающая взаимодействие тел, называется силой. Также вы познакомитесь с одним из видов сил – силой тяжести.

Сила – мера взаимодействия тел