Вы уже познакомились с двумя видами сил, посредством которых происходит взаимодействие тел – силой тяжести и силой упругости. В ходе этого урока вы узнаете еще об одной силе. Именно по вине этой силы изнашиваются детали машин и механизмов, стираются подошвы обуви. Но именно благодаря этой силе мы можем кататься на коньках, на лыжах, да и просто ходить. Речь пойдет о силе трения.