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Физика

Сила трения

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Сила трения

Вы уже познакомились с двумя видами сил, посредством которых происходит взаимодействие тел – силой тяжести и силой упругости. В ходе этого урока вы узнаете еще об одной силе. Именно по вине этой силы изнашиваются детали машин и механизмов, стираются подошвы обуви. Но именно благодаря этой силе мы можем кататься на коньках, на лыжах, да и просто ходить. Речь пойдет о силе трения.

Причины возникновения силы трения

Предметы Классы
Классы
Предметы
Физика

Сила трения

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Сила трения

Вы уже познакомились с двумя видами сил, посредством которых происходит взаимодействие тел – силой тяжести и силой упругости. В ходе этого урока вы узнаете еще об одной силе. Именно по вине этой силы изнашиваются детали машин и механизмов, стираются подошвы обуви. Но именно благодаря этой силе мы можем кататься на коньках, на лыжах, да и просто ходить. Речь пойдет о силе трения.

Причины возникновения силы трения