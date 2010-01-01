Почему тела, находящиеся на земле (дома, деревья, мы с вами), не проваливаются сквозь нее, хотя на них действует сила тяжести? Почему растянутая пружина или тетива лука стремятся восстановить свою форму? Ответы на эти и многие вопросы вы сможете дать, познакомившись на этом уроке с еще одним видом сил – силой упругости.