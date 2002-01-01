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На данном уроке, тема которого «Сложение сил», мы вспомним, что такое сила, разберемся, что происходит при действии нескольких сил на тело, и научимся рассчитывать результирующую силу в простейших случаях.
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На данном уроке, тема которого «Сложение сил», мы вспомним, что такое сила, разберемся, что происходит при действии нескольких сил на тело, и научимся рассчитывать результирующую силу в простейших случаях.