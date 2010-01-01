На тело, находящееся на опоре или подвесе, действует сила упругости, которая уравновешивает силу тяжести. Но в таком случае тело также должно действовать на опору или подвес силой упругости. На этом уроке мы подробнее познакомимся с этой силой, которая называется весом тела.