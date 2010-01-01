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Вес тела

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Вес тела

На тело, находящееся на опоре или подвесе, действует сила упругости, которая уравновешивает силу тяжести. Но в таком случае тело также должно действовать на опору или подвес силой упругости. На этом уроке мы подробнее познакомимся с этой силой, которая называется весом тела.

Что такое вес тела

Предметы Классы
Классы
Предметы
Физика

Вес тела

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Вес тела

На тело, находящееся на опоре или подвесе, действует сила упругости, которая уравновешивает силу тяжести. Но в таком случае тело также должно действовать на опору или подвес силой упругости. На этом уроке мы подробнее познакомимся с этой силой, которая называется весом тела.

Что такое вес тела