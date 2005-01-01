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В ходе данного урока «Виды сил» мы ознакомимся с различными силами, которые действуют вокруг нас, научимся описывать их и решать задачи. Узнаем о равнодействующей силе сразу нескольких сил и о взаимодействии тел.
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В ходе данного урока «Виды сил» мы ознакомимся с различными силами, которые действуют вокруг нас, научимся описывать их и решать задачи. Узнаем о равнодействующей силе сразу нескольких сил и о взаимодействии тел.