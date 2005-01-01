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Физика

Виды сил

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Виды сил

В ходе данного урока «Виды сил» мы ознакомимся с различными силами, которые действуют вокруг нас, научимся описывать их и решать задачи. Узнаем о равнодействующей силе сразу нескольких сил и о взаимодействии тел.

Введение

Предметы Классы
Классы
Предметы
Физика

Виды сил

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Виды сил

В ходе данного урока «Виды сил» мы ознакомимся с различными силами, которые действуют вокруг нас, научимся описывать их и решать задачи. Узнаем о равнодействующей силе сразу нескольких сил и о взаимодействии тел.

Введение