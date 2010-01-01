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Физика

Взаимодействие тел. Масса

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Взаимодействие тел. Масса

В ходе этого урока вы более подробно познакомитесь со взаимодействием тел, узнаете о таком свойстве тел как инертность и о физической величине, которая количественно описывает инертность тел, или, как принято говорить, является мерой инертности – о массе.

Изменение скоростей тел при взаимодействии. Инертность тел

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 7 класс
  5. >
  6. Взаимодействие тел. Масса
Физика

Взаимодействие тел. Масса

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Взаимодействие тел. Масса

В ходе этого урока вы более подробно познакомитесь со взаимодействием тел, узнаете о таком свойстве тел как инертность и о физической величине, которая количественно описывает инертность тел, или, как принято говорить, является мерой инертности – о массе.

Изменение скоростей тел при взаимодействии. Инертность тел