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В ходе этого урока вы более подробно познакомитесь со взаимодействием тел, узнаете о таком свойстве тел как инертность и о физической величине, которая количественно описывает инертность тел, или, как принято говорить, является мерой инертности – о массе.
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В ходе этого урока вы более подробно познакомитесь со взаимодействием тел, узнаете о таком свойстве тел как инертность и о физической величине, которая количественно описывает инертность тел, или, как принято говорить, является мерой инертности – о массе.