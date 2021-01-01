Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Физика, 9 класс
  5. >
  6. Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)
Физика

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)

Этот видеоурок доступен по абонементу
Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках

У вас уже есть абонемент? Войти

Оплатить абонементот 150 руб. в месяц
У вас уже есть абонемент? Войти
Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)

Темой этого урока будет магнитное поле и его графическое изображение. Мы обсудим неоднородное и однородное магнитное поле. Для начала дадим определение магнитному полю, расскажем, с чем оно связано и какими оно обладает свойствами. Научимся изображать его на графиках. Также узнаем, как определяется неоднородное и однородное магнитное поле. 

Магнитное поле. Как создается и как действует?