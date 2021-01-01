Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле (Ерюткин Е.С.)
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Темой этого урока будет магнитное поле и его графическое изображение. Мы обсудим неоднородное и однородное магнитное поле. Для начала дадим определение магнитному полю, расскажем, с чем оно связано и какими оно обладает свойствами. Научимся изображать его на графиках. Также узнаем, как определяется неоднородное и однородное магнитное поле.