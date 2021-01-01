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  6. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах (полный урок)
Русский язык

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах (полный урок)

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Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Русский язык, 11 класс
  5. >
  6. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах (полный урок)
Русский язык

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах (полный урок)

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах (полный урок)
Конспект в разработке
Если вы нашли ошибку или неработающую ссылку, пожалуйста, сообщите нам – сделайте свой вклад в развитие проекта.
Оценить урок: