Можете заметить различия в предложениях «Я учусь», «Я учусь хорошо», «Я учусь плохо»? В первом предложении мы назвали действие: «учусь». А во втором и третьем предложениях мы охарактеризовали это действие, поэтому смысл второго и третьего разный. Наверное, всем больше нравится второе предложение. Теперь мы видим, как важно охарактеризовать действие, т. е. назвать его признак. Часть речи, которая обозначает признак действия, называется наречием. Именно о наречии пойдет речь на данном уроке.