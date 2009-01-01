Мы живем в век нанотехнологий, и никого сегодня не удивит, что машина (компьютер) может распознавать человеческий голос или синтезировать (т. е. создавать) его. А ведь это было бы невозможно без раздела лингвистики, изучающего звуки. Речь идет о фонетике. Велико теоретическое значение фонетики. Во-первых, звуки – это способ существования языка. Во-вторых, без прочного фонетического фундамента немыслима история языка, этимологические и грамматические исследования. В-третьих, важна роль фонетики и в определении родства языков. Фонетика имеет большое практическое значение: на ней основывается правильная методика обучения письму и чтению, постановка произношения при изучении неродного языка. На уроке вы повторите основные понятия, которыми оперирует фонетика, вспомните план фонетического разбора слова.