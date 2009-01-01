Язык называют одним из самых удивительных орудий в руках человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все его особенности и секреты. Чем больше мы осознаем богатство и величие русского языка, тем требовательней становимся к нашей речи, тем острее ощущаем необходимость совершенствовать ее. Н. М. Карамзин, много сделавший для развития и обогащения русского языка, писал: «Вольтер сказал, что в шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но всю жизнь надобно учиться своїм, природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим». Словарный состав русского языка огромен: исчезают одни слова – появляются новые. В лексикологии говорят об активном и пассивном лексическом запасе языка. На уроке вы повторите понятие об устаревшей лексике, неологизмах, общеупотребительной лексике, а также о лексике с ограниченным употреблением. Также вы вспомните понятие о фразеологизмах и потренируетесь в определении их значений и использовании в речи.