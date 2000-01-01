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Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа

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Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа

Может ли сложное предложение стать простым? Да. Его можно перестроить. Но на данном уроке мы постараемся сделать сложное предложение простым для изучения. Что из того, что в нем бывает несколько видов связи простых предложений! Нашли простые предложения, задали вопросы от одного к другому, определили вид связи и расставили знаки. Все просто. Главное – найти грамматические основы и границы простых предложений. И «набить руку», а в этом вам помогут упражнения, тесты и тренажеры.

Конспект 

Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Русский язык, 9 класс
  5. >
  6. Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа
Русский язык

Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа

Этот видеоурок доступен по абонементу

У вас уже есть абонемент?

Подробнее об абонементе, платных и бесплатных уроках
Оплатить абонемент от 150 руб. в месяц перейти
У вас уже есть абонемент? Войти
Сложные предложения смешанного типа. Знаки препинания в предложениях смешанного типа

Может ли сложное предложение стать простым? Да. Его можно перестроить. Но на данном уроке мы постараемся сделать сложное предложение простым для изучения. Что из того, что в нем бывает несколько видов связи простых предложений! Нашли простые предложения, задали вопросы от одного к другому, определили вид связи и расставили знаки. Все просто. Главное – найти грамматические основы и границы простых предложений. И «набить руку», а в этом вам помогут упражнения, тесты и тренажеры.

Конспект 