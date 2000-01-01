Может ли сложное предложение стать простым? Да. Его можно перестроить. Но на данном уроке мы постараемся сделать сложное предложение простым для изучения. Что из того, что в нем бывает несколько видов связи простых предложений! Нашли простые предложения, задали вопросы от одного к другому, определили вид связи и расставили знаки. Все просто. Главное – найти грамматические основы и границы простых предложений. И «набить руку», а в этом вам помогут упражнения, тесты и тренажеры.