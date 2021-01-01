Русский язык
9 класс 11 класс Факультатив
Список уроков
- Анализ текста. Главная информация
- Стили речи. Типы речи
- Текст, смысловая цельность. Развитие речи. Основные типы сочинений. Совершенствование умений и навыков написания сочинений
- Основные понятия синтаксиса. Основные принципы русской пунктуации. Понятие об авторской пунктуации
- Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания
- Понятие о предложении. Предложения простые и сложные. Классификация простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске и по структуре. Двусоставные и односоставные предложения
- Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым
- Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире
- Знаки препинания между однородными членами (в том числе при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами)
- Анализ текста. Главная информация