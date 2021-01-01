Предметы Классы
Классы
Предметы
  1. play
  2. Библиотека InternetUrok.ru
  3. >
  4. Русский язык, 11 класс

Русский язык

9 класс 11 класс Факультатив

  • Список уроков

    • Анализ текста. Главная информация
    • Стили речи. Типы речи
    • Текст, смысловая цельность. Развитие речи. Основные типы сочинений. Совершенствование умений и навыков написания сочинений
    • Основные понятия синтаксиса. Основные принципы русской пунктуации. Понятие об авторской пунктуации
    • Словосочетание как синтаксическая единица. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания
    • Понятие о предложении. Предложения простые и сложные. Классификация простых предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске и по структуре. Двусоставные и односоставные предложения
    • Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым
    • Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире
    • Знаки препинания между однородными членами (в том числе при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами)