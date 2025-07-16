Уроки
01. Аффиксация. Суффиксы числительных
10 мин
02. Аффиксация. Суффиксы наречий
21 мин
03. Аффиксация. Суффиксы глаголов
13 мин
04. Подготовка к ЕГЭ: Грамматика и лексика
13 мин
05. Подготовка к ЕГЭ 2 (Чтение)
8 мин
06. Подготовка к ЕГЭ (Лексика)
10 мин
07. Приставки глаголов
12 мин
08. Приставки прилагательных
10 мин
09. Приставки существительных
13 мин
10. Аффиксация. Суффиксы прилагательных
22 мин
11. Аффиксация. Суффиксы существительных
17 мин
12. Словообразование
16 мин
13. Предлоги. Сложные и составные
12 мин
14. Предлоги. Простые и производные
14 мин
15. Фразовые глаголы. Мультифразовики. Предложные глаголы
11 мин
16. Фразовые глаголы. Неделимые переходные
9 мин
17. Фразовые глаголы. Непереходные и делимые переходные
13 мин
18. Причастия. Виды причастий. Participle I, II
17 мин
19. Герундий. Его формы и функции в предложении
12 мин
20. Инфинитив. Infinitive. Формы инфинитива и его функции в предложении
14 мин
21. Модальные глаголы в косвенной речи. Modals in Reported Speech
22. Передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи. Reported Commands(Orders)/ Requests/ Suggestions
23. Косвенные вопросы. Reported Questions
24. Reported speech and reported statements
25. Страдательный залог. Passive Voice. Формы страдательного залога
26. Wishes
27. Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3
28. Условные предложения 0 и 1 типа
29. ЕГЭ по английскому языку «Правила игры». Письмо. Задание С1
30. ЕГЭ по английскому языку. «Правила игры». Письмо. Задание С2
31. Будущее продолженное время Future Continuous и будущее завершенное время Future Perfect
32. Будущее простое время Future Simple и оборот be going to для выражения будущего времени
33. Прошедшее завершенное время Past Perfect Simple
34. Прошедшее продолженное время Past Continuous
35. Прошедшее простое время – Past Simple
36. Настоящее завершенно-длительное время – Present Perfect Continuous
37. Настоящее завершенное простое время Present Perfect Simple
38. Настоящее продолженное время – Present Continuous
39. Употребление настоящего простого времени Present Simple