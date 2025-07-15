Уроки
01. Аффиксация. Суффиксы числительных
10 мин
02. Аффиксация. Суффиксы наречий
21 мин
03. Аффиксация. Суффиксы глаголов
13 мин
04. Подготовка к ЕГЭ 1 (Аудирование)
8 мин
05. Подготовка к ЕГЭ: Грамматика и лексика
13 мин
06. Подготовка к ЕГЭ 2 (Чтение)
8 мин
07. Подготовка к ЕГЭ 4 (Грамматика)
11 мин
08. Подготовка к ЕГЭ (Лексика)
10 мин
09. Приставки глаголов
12 мин
10. Приставки прилагательных
10 мин
11. Приставки существительных
13 мин
12. Аффиксация. Суффиксы прилагательных
22 мин
13. Аффиксация. Суффиксы существительных
17 мин
14. Словообразование
16 мин
15. Предлоги. Сложные и составные
12 мин
16. Предлоги. Простые и производные
14 мин
17. Фразовые глаголы. Мультифразовики. Предложные глаголы
11 мин
18. Фразовые глаголы. Неделимые переходные
9 мин
19. Фразовые глаголы. Непереходные и делимые переходные
13 мин
20. Причастия. Виды причастий. Participle I, II
17 мин
21. Герундий. Его формы и функции в предложении
22. Инфинитив. Infinitive. Формы инфинитива и его функции в предложении
23. Модальные глаголы в косвенной речи. Modals in Reported Speech
24. Передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи. Reported Commands(Orders)/ Requests/ Suggestions
25. Косвенные вопросы. Reported Questions
26. Reported speech and reported statements
27. Страдательный залог. Passive Voice. Формы страдательного залога
28. Wishes
29. Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3
30. Условные предложения 0 и 1 типа
31. Употребление настоящего простого времени Present Simple