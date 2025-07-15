01 . Аффиксация. Суффиксы числительных 10 мин

02 . Аффиксация. Суффиксы наречий 21 мин

03 . Аффиксация. Суффиксы глаголов 13 мин

04 . Подготовка к ЕГЭ 1 (Аудирование) 8 мин

05 . Подготовка к ЕГЭ: Грамматика и лексика 13 мин

06 . Подготовка к ЕГЭ 2 (Чтение) 8 мин

07 . Подготовка к ЕГЭ 4 (Грамматика) 11 мин

08 . Подготовка к ЕГЭ (Лексика) 10 мин

09 . Приставки глаголов 12 мин

10 . Приставки прилагательных 10 мин

11 . Приставки существительных 13 мин

12 . Аффиксация. Суффиксы прилагательных 22 мин

13 . Аффиксация. Суффиксы существительных 17 мин

14 . Словообразование 16 мин

15 . Предлоги. Сложные и составные 12 мин

16 . Предлоги. Простые и производные 14 мин

17 . Фразовые глаголы. Мультифразовики. Предложные глаголы 11 мин

18 . Фразовые глаголы. Неделимые переходные 9 мин

19 . Фразовые глаголы. Непереходные и делимые переходные 13 мин

20 . Причастия. Виды причастий. Participle I, II 17 мин

21 . Герундий. Его формы и функции в предложении

22 . Инфинитив. Infinitive. Формы инфинитива и его функции в предложении

23 . Модальные глаголы в косвенной речи. Modals in Reported Speech

24 . Передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи. Reported Commands(Orders)/ Requests/ Suggestions

25 . Косвенные вопросы. Reported Questions

26 . Reported speech and reported statements

27 . Страдательный залог. Passive Voice. Формы страдательного залога

28 . Wishes

29 . Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3

30 . Условные предложения 0 и 1 типа

31 . ЕГЭ по английскому языку «Правила игры». Письмо. Задание С1

32 . ЕГЭ по английскому языку. «Правила игры». Письмо. Задание С2

33 . Будущее продолженное время Future Continuous и будущее завершенное время Future Perfect

34 . Будущее простое время Future Simple и оборот be going to для выражения будущего времени

35 . Прошедшее завершенное время Past Perfect Simple

36 . Прошедшее продолженное время Past Continuous

37 . Прошедшее простое время – Past Simple

38 . Настоящее завершенно-длительное время – Present Perfect Continuous

39 . Настоящее завершенное простое время Present Perfect Simple

40 . Настоящее продолженное время – Present Continuous