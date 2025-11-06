Правила чтения
01. Алфавит
14 мин
02. Заглавные и строчные буквы. Основные знаки препинания. Апостроф
22 мин
03. Правила чтения гласных букв А и Е в открытом и закрытом слоге и их сочетание
10 мин
04. Правила чтения английских гласных I и Y
10 мин
05. Правила чтения гласных букв О и U в открытом и закрытом слоге и их сочетания
9 мин
06. Правила чтения согласных букв в сочетании с буквой H
9 мин
07. Правила чтения гласных букв в сочетании с согласной буквой R и гласной буквы Е
8 мин
08. Правила чтения гласных букв в сочетании с буквой R
19 мин
09. Правила чтения согласных букв C, G, S
15 мин