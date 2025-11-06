Search
Библиотека InternetUrok.ruАнглийский язык, 2 класс Тема 1. Правила чтения
Правила чтения

Тема 1

01. Алфавит

14 мин

02. Заглавные и строчные буквы. Основные знаки препинания. Апостроф

22 мин

03. Правила чтения гласных букв А и Е в открытом и закрытом слоге и их сочетание

10 мин

04. Правила чтения английских гласных I и Y

10 мин

05. Правила чтения гласных букв О и U в открытом и закрытом слоге и их сочетания

9 мин

06. Правила чтения согласных букв в сочетании с буквой H

9 мин

07. Правила чтения гласных букв в сочетании с согласной буквой R и гласной буквы Е

8 мин

08. Правила чтения гласных букв в сочетании с буквой R

19 мин

09. Правила чтения согласных букв C, G, S

15 мин

