01 . Указательные местоимения THIS/THESE, THAT/THOSE 11 мин

02 . Заглавные и строчные буквы. Основные знаки препинания. Апостроф 22 мин

03 . Личные, указательные местоимения и притяжательные прилагательные 20 мин

04 . Количественные и порядковые числительные. Счёт до 12 17 мин

05 . Существительные (одушевлённые и неодушевлённые). Введение понятия «артикль» 32 мин

06 . Colours (цвета) 15 мин

07 . My family (полный урок) 17 мин

08 . Знакомство (фразы приветствия и прощания на английском языке) 12 мин

09 . My house: rooms and furniture 21 мин

10 . Предлоги. Союз and. Наречие степени very и частица not 27 мин

11 . Вопросительные слова, специальные вопросы в настоящем простом времени 11 мин

12 . Мой день ”My day” 13 мин

13 . Modal verb CAN Модальный глагол CAN 21 мин

14 . Время 14 мин

15 . Школьные принадлежности 8 мин

16 . Количественные и порядковые числительные. Счёт до 100 21 мин

17 . Настоящее простое время The present simple tense 23 мин

18 . Правила использования определенного и неопределенного артиклей 17 мин

19 . My family 11 мин

20 . Специальные вопросы в настоящем продолженном времени 8 мин

21 . Настоящее продолженное время. Present Continuous tense

22 . Наречия частоты действия

23 . Предлоги места

24 . Профессии

25 . Цвета и игрушки

26 . Правила образования множественного числа существительных

27 . Притяжательные местоимения, притяжательный падеж

28 . Структура have got

29 . Правила чтения согласных букв в сочетании с буквой H

30 . Глагол «быть» и формы глагола “to be” в настоящем времени

31 . Правила чтения согласных букв C, G, S

32 . Правила чтения гласных букв в сочетании с согласной буквой R и гласной буквы Е

33 . Правила чтения гласных букв в сочетании с буквой R

34 . Правила чтения гласных букв О и U в открытом и закрытом слоге и их сочетания

35 . Правила чтения английских гласных I и Y

36 . Правила чтения гласных букв А и Е в открытом и закрытом слоге и их сочетание