Уроки
01. Указательные местоимения THIS/THESE, THAT/THOSE
11 мин
02. Заглавные и строчные буквы. Основные знаки препинания. Апостроф
22 мин
03. Личные, указательные местоимения и притяжательные прилагательные
20 мин
04. Количественные и порядковые числительные. Счёт до 12
17 мин
05. Существительные (одушевлённые и неодушевлённые). Введение понятия «артикль»
32 мин
06. Colours (цвета)
15 мин
07. My family (полный урок)
17 мин
08. Знакомство (фразы приветствия и прощания на английском языке)
12 мин
09. My house: rooms and furniture
21 мин
10. Предлоги. Союз and. Наречие степени very и частица not
27 мин
11. Вопросительные слова, специальные вопросы в настоящем простом времени
11 мин
12. Мой день ”My day”
13 мин
13. Modal verb CAN Модальный глагол CAN
21 мин
14. Время
14 мин
15. Школьные принадлежности
8 мин
16. Количественные и порядковые числительные. Счёт до 100
21 мин
17. Настоящее простое время The present simple tense
23 мин
18. Правила использования определенного и неопределенного артиклей
17 мин
19. My family
11 мин
20. Специальные вопросы в настоящем продолженном времени
8 мин
21. Настоящее продолженное время. Present Continuous tense
22. Наречия частоты действия
23. Предлоги места
24. Профессии
25. Цвета и игрушки
26. Правила образования множественного числа существительных
27. Притяжательные местоимения, притяжательный падеж
28. Структура have got
29. Правила чтения согласных букв в сочетании с буквой H
30. Глагол «быть» и формы глагола “to be” в настоящем времени
31. Правила чтения согласных букв C, G, S
32. Правила чтения гласных букв в сочетании с согласной буквой R и гласной буквы Е
33. Правила чтения гласных букв в сочетании с буквой R
34. Правила чтения гласных букв О и U в открытом и закрытом слоге и их сочетания
35. Правила чтения английских гласных I и Y
36. Правила чтения гласных букв А и Е в открытом и закрытом слоге и их сочетание
37. Алфавит