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Библиотека InternetUrok.ruАнглийский язык, 2 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Указательные местоимения THIS/THESE, THAT/THOSE

11 мин

02. Заглавные и строчные буквы. Основные знаки препинания. Апостроф

22 мин

03. Личные, указательные местоимения и притяжательные прилагательные

20 мин

04. Количественные и порядковые числительные. Счёт до 12

17 мин

05. Существительные (одушевлённые и неодушевлённые). Введение понятия «артикль»

32 мин

06. Colours (цвета)

15 мин

07. My family (полный урок)

17 мин

08. Знакомство (фразы приветствия и прощания на английском языке)

12 мин

09. My house: rooms and furniture

21 мин

10. Предлоги. Союз and. Наречие степени very и частица not

27 мин

11. Вопросительные слова, специальные вопросы в настоящем простом времени

11 мин

12. Мой день ”My day”

13 мин

13. Modal verb CAN Модальный глагол CAN

21 мин

14. Время

14 мин

15. Школьные принадлежности

8 мин

16. Количественные и порядковые числительные. Счёт до 100

21 мин

17. Настоящее простое время The present simple tense

23 мин

18. Правила использования определенного и неопределенного артиклей

17 мин

19. My family

11 мин

20. Специальные вопросы в настоящем продолженном времени

8 мин

21. Настоящее продолженное время. Present Continuous tense

22. Наречия частоты действия

23. Предлоги места

24. Профессии

25. Цвета и игрушки

26. Правила образования множественного числа существительных

27. Притяжательные местоимения, притяжательный падеж

28. Структура have got

29. Правила чтения согласных букв в сочетании с буквой H

30. Глагол «быть» и формы глагола “to be” в настоящем времени

31. Правила чтения согласных букв C, G, S

32. Правила чтения гласных букв в сочетании с согласной буквой R и гласной буквы Е

33. Правила чтения гласных букв в сочетании с буквой R

34. Правила чтения гласных букв О и U в открытом и закрытом слоге и их сочетания

35. Правила чтения английских гласных I и Y

36. Правила чтения гласных букв А и Е в открытом и закрытом слоге и их сочетание

37. Алфавит

Тема 1

20. Специальные вопросы в настоящем продолженном времени