Уроки
01. The past perfect tense. Прошедшее совершенное время (Субтитры)
19 мин
02. Past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Выражение прошедшего времени (Субтитры)
15 мин
03. Восклицательные предложения
6 мин
04. Словообразование (использование префиксов и суффиксов)
12 мин
05. Вопросы к подлежащему и дополнению
17 мин
06. Prepositions of movement. Предлоги движения
13 мин
07. Косвенная речь (вводные глаголы: начальный уровень)
12 мин
08. Косвенная речь (специальные вопросы)
14 мин
09. Косвенная речь (общие вопросы)
14 мин
10. Косвенная речь (команды)
14 мин
11. Согласование времён
16 мин
12. Past Simple and Past Perfect
10 мин
13. Особенности употребления NO, NEVER, NOTHING, NOBODY
17 мин
14. Past Simple and Past Continuous
18 мин
15. Future Simple, Present Continuous, going to, Present Simple to express future
22 мин
16. Повелительное и сослагательное наклонение в английском языке
18 мин
17. Придаточные предложения времени и условия
12 мин
18. Comparative and superlative adjectives. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных (Субтитры)
28 мин
19. Артикли. Неопределенный артикль а
17 мин
20. Present Simple and Present Continuous (Субтитры)
21. Все виды вопросов (общие, специальные, альтернативные, разделительные), ответы на вопросы