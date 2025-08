01 . The past perfect tense. Прошедшее совершенное время (Субтитры) 19 мин

02 . Past Simple and Past Perfect (Субтитры) 12 мин

03 . Adverbs. Наречия (Субтитры) 22 мин

04 . Past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Выражение прошедшего времени (Субтитры) 15 мин

05 . Comparative and superlative adjectives. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных 24 мин

06 . Pronouns. Местоимения 9 мин

07 . Past simple and Past Continuous (Субтитры) 21 мин

08 . Prepositions of movement. Предлоги движения (Субтитры) 15 мин

09 . Used to. States and habits in the past (Субтитры) 20 мин

10 . Future Simple, Present Continuous, going to, Present Simple to express future (Субтитры) 26 мин

11 . Пассивный залог в Present Perfect (Бабий О.Ю.) 8 мин

12 . Система изученных времен (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Past Continuous, Present Continuous, Present Perfect) 13 мин

13 . Способы выражения будущего времени: простое будущее время Future Simple Tense и структура to be going to 7 мин

14 . Future Simple Passive 9 мин

15 . Восклицательные предложения

16 . Сравнительная характеристика использования простого прошедшего времени Past Simple и настоящего совершенного времени Present Perfect

17 . Словообразование (использование префиксов и суффиксов)

18 . Использование определённого артикля с именами собственными

19 . Использование глаголов MUST и HAVE для выражения долженствования

20 . Модальные глаголы (особенности употребления глагола should)

21 . Структуры Neither….nor, Either ……or

22 . Особенности использования SO и Neither в кратких предложениях

24 . Вопросы к подлежащему и дополнению

25 . Словообразование прилагательных

26 . Правила использования WHO, WHICH, WHOSE, THAT

28 . Косвенная речь (вводные глаголы: начальный уровень)

29 . Косвенная речь (специальные вопросы)

30 . Косвенная речь (общие вопросы)

31 . Косвенная речь (команды)

32 . Согласование времён

36 . Особенности употребления NO, NEVER, NOTHING, NOBODY

40 . Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов

41 . Повелительное и сослагательное наклонение в английском языке

42 . Придаточные предложения времени и условия

45 . Числительные

46 . Артикли. Определенный артикль The

47 . Артикли. Неопределенный артикль а

48 . Present Simple and Present Continuous (Субтитры)

49 . Выражение количества: a lot of, many, much, little, a little, few, a few