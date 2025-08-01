Уроки
01. The past perfect tense. Прошедшее совершенное время (Субтитры)
19 мин
02. Past Simple and Past Perfect (Субтитры)
12 мин
03. Adverbs. Наречия (Субтитры)
22 мин
04. Past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Выражение прошедшего времени (Субтитры)
15 мин
05. Comparative and superlative adjectives. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных
24 мин
06. Pronouns. Местоимения
9 мин
07. Past simple and Past Continuous (Субтитры)
21 мин
08. Prepositions of movement. Предлоги движения (Субтитры)
15 мин
09. Used to. States and habits in the past (Субтитры)
20 мин
10. Future Simple, Present Continuous, going to, Present Simple to express future (Субтитры)
26 мин
11. Пассивный залог в Present Perfect (Бабий О.Ю.)
8 мин
12. Система изученных времен (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Past Continuous, Present Continuous, Present Perfect)
13 мин
13. Способы выражения будущего времени: простое будущее время Future Simple Tense и структура to be going to
7 мин
14. Future Simple Passive
9 мин
15. Восклицательные предложения
16. Сравнительная характеристика использования простого прошедшего времени Past Simple и настоящего совершенного времени Present Perfect
17. Словообразование (использование префиксов и суффиксов)
18. Использование определённого артикля с именами собственными
19. Использование глаголов MUST и HAVE для выражения долженствования
20. Модальные глаголы (особенности употребления глагола should)
21. Структуры Neither….nor, Either ……or
22. Особенности использования SO и Neither в кратких предложениях
23. Past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Выражение прошедшего времени
24. Вопросы к подлежащему и дополнению
25. Словообразование прилагательных
26. Правила использования WHO, WHICH, WHOSE, THAT
27. Prepositions of movement. Предлоги движения
28. Косвенная речь (вводные глаголы: начальный уровень)
29. Косвенная речь (специальные вопросы)
30. Косвенная речь (общие вопросы)
31. Косвенная речь (команды)
32. Согласование времён
33. Past Simple and Past Perfect
34. The past perfect tense. Прошедшее совершенное время
35. Adverbs. Наречия
36. Особенности употребления NO, NEVER, NOTHING, NOBODY
37. Past Simple and Past Continuous
38. Used to. States and habits in the past
39. Future Simple, Present Continuous, going to, Present Simple to express future
40. Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов
41. Повелительное и сослагательное наклонение в английском языке
42. Придаточные предложения времени и условия
43. Pronouns. Местоимения (Субтитры)
44. Comparative and superlative adjectives. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных (Субтитры)
45. Числительные
46. Артикли. Определенный артикль The
47. Артикли. Неопределенный артикль а
48. Present Simple and Present Continuous (Субтитры)
49. Выражение количества: a lot of, many, much, little, a little, few, a few
50. Все виды вопросов (общие, специальные, альтернативные, разделительные), ответы на вопросы