Библиотека InternetUrok.ruБиология, 11 класс Тема 1. Уроки
Тема 1

01. Биотические факторы

5 мин

02. Трофические связи в биоценозе

9 мин

03. Экологическая структура биоценозов

10 мин

04. Понятие продуктивности экосистем

9 мин

05. Смена биоценозов. Сукцессии

10 мин

06. Экологические стратегии

7 мин

07. Формы живого в природе и их промышленные аналоги

6 мин

08. Использование человеком принципов организации растений и животных

6 мин

09. Бионика

5 мин

10. Радиоактивное загрязнение биосферы

12 мин

11. Влияние человека на растительный и животный мир

7 мин

12. Природные ресурсы и их использование

9 мин

13. Воздействие человека на природу в процессе становления общества

7 мин

14. Антропогенные изменения почвы

9 мин

15. Загрязнение пресных вод и Мирового океана

9 мин

16. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Загрязнение воздуха

6 мин

17. Биосфера

9 мин

18. Популяция - элементарная единица эволюции

8 мин

19. Развитие эволюционных взглядов в додарвиновский период

7 мин

20. Экологическая ниша. Взаимодействие факторов среды

9 мин

21. Биотические факторы. Обобщение

4 мин

22. Биотические факторы. Позитивные отношения между организмами

8 мин

23. Биотические факторы. Негативные взаимоотношения между организмами

5 мин

24. Устойчивость к факторам среды

6 мин

25. Абиотические факторы: влажность, химический состав, рельеф

9 мин

26. Абиотические факторы: температура и освещенность

10 мин

27. Круговорот веществ в биосфере

9 мин

28. Основные биологические сообщества суши: тундра, лесотундра, хвойные леса

6 мин

29. Взаимодействие организма и среды. Экосистемы. Биогеоценозы

7 мин

30. Движущие силы антропогенеза

6 мин

31. Положение человека в системе животного мира

6 мин

32. Антропогенез: становление человека разумного

6 мин

33. Антропогенез: появление полеоантропов

7 мин

34. Антропогенез: от обезьян к архантропам

6 мин

35. Основные закономерности эволюции

6 мин

36. Доказательства эволюции

5 мин

37. Развитие жизни в кайнозойскую эру

6 мин

38. История развития жизни в архейскую и протерозойскую эру

7 мин

39. Геохронологическая история развития жизни

6 мин

40. Общие пути биологического прогресса

8 мин

41. Видообразование как результат микроэволюции

7 мин

42. Виды естественного отбора

43. Учение Дарвина об искусственном отборе

44. Генетические процессы в популяциях

45. Критерии вида

46. Эволюционная роль мутаций

47. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат естественного отбора

48. Формы борьбы за существование

49. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость и естественный отбор

