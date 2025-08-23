Search
01. Экологические проблемы современности (полный урок)

22 мин

02. Вид, его структура и особенности

8 мин

03. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли

11 мин

04. Основные направления селекции микроорганизмов

6 мин

05. Химический состав клетки

8 мин

06. Доказательства эволюционного происхождения человека

8 мин

07. Обеспечение клеток энергией

14 мин

08. Влияние человеческой деятельности на процессы эволюции

8 мин

09. Биосоциальная сущность вида "Homo sapiens"

9 мин

10. Результаты эволюции: многообразие видов и приспособленность организмов к среде обитания

8 мин

11. Понятие о биогеоценозе и экосистеме

12 мин

12. Развитие и смена биогеоценоза

10 мин

13. Биоценоз как сообщество живых организмов

12 мин

14. Функционирование популяции и динамика ее численности в природе

9 мин

15. Биотические связи в природе

9 мин

16. Приспособленность организмов к влиянию факторов среды

9 мин

17. Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы

10 мин

18. Основные положения эволюционной теории Чарльза Дарвина

9 мин

19. Типы размножения организмов

11 мин

20. Основные органоиды клетки растений и животных

6 мин

21. Органические вещества клетки

8 мин

22. Деление половых клеток. Мейоз

8 мин

23. Биосинтез белков в живой клетке

15 мин

24. Неполное доминирование и анализирующее скрещивание

7 мин

25. Основные органоиды клетки

7 мин

26. Индивидуальное развитие организмов - онтогенез

8 мин

27. Центры происхождения культурных растений

6 мин

28. Генетические опыты Менделя. Моногибридное скрещивание

14 мин

29. Наука генетика. История развития генетики

7 мин

30. Особенности cелекции животных

9 мин

31. Особенности cелекции растений

10 мин

32. Генетические основы селекции организмов

10 мин

33. Другие типы изменчивости

9 мин

34. Наследственная (генотипическая) изменчивость

11 мин

35. Наследственные болезни

15 мин

36. Наследование признаков, сцепленных с полом

8 мин

37. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов

11 мин

38. Сцепленное наследование генов и кроссинговер

6 мин

39. Человеческие расы, их родство и происхождение

40. Этапы эволюции человека

41. Дигибридное скрещивание

42. Процесс образования видов - видообразование

43. Современная теория возникновения жизни на Земле

44. Деление клетки. Митоз

45. Биосинтез углеводов. ­Фотосинтез

46. Обмен веществ и энергии в клетке

47. Строение клетки

48. Общие свойства живых организмов

49. Биология - наука о живом мире

