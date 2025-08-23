01 . Экологические проблемы современности (полный урок) 22 мин

02 . Вид, его структура и особенности 8 мин

03 . Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 11 мин

04 . Основные направления селекции микроорганизмов 6 мин

05 . Химический состав клетки 8 мин

06 . Доказательства эволюционного происхождения человека 8 мин

07 . Обеспечение клеток энергией 14 мин

08 . Влияние человеческой деятельности на процессы эволюции 8 мин

09 . Биосоциальная сущность вида "Homo sapiens" 9 мин

10 . Результаты эволюции: многообразие видов и приспособленность организмов к среде обитания 8 мин

11 . Понятие о биогеоценозе и экосистеме 12 мин

12 . Развитие и смена биогеоценоза 10 мин

13 . Биоценоз как сообщество живых организмов 12 мин

14 . Функционирование популяции и динамика ее численности в природе 9 мин

15 . Биотические связи в природе 9 мин

16 . Приспособленность организмов к влиянию факторов среды 9 мин

17 . Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы 10 мин

18 . Основные положения эволюционной теории Чарльза Дарвина 9 мин

19 . Типы размножения организмов 11 мин

20 . Основные органоиды клетки растений и животных 6 мин

21 . Органические вещества клетки 8 мин

22 . Деление половых клеток. Мейоз 8 мин

23 . Биосинтез белков в живой клетке 15 мин

24 . Неполное доминирование и анализирующее скрещивание 7 мин

25 . Основные органоиды клетки 7 мин

26 . Индивидуальное развитие организмов - онтогенез 8 мин

27 . Центры происхождения культурных растений 6 мин

28 . Генетические опыты Менделя. Моногибридное скрещивание 14 мин

29 . Наука генетика. История развития генетики 7 мин

30 . Особенности cелекции животных 9 мин

31 . Особенности cелекции растений 10 мин

32 . Генетические основы селекции организмов 10 мин

33 . Другие типы изменчивости 9 мин

34 . Наследственная (генотипическая) изменчивость 11 мин

35 . Наследственные болезни 15 мин

36 . Наследование признаков, сцепленных с полом 8 мин

37 . Взаимодействие аллельных и неаллельных генов 11 мин

38 . Сцепленное наследование генов и кроссинговер 6 мин

39 . Человеческие расы, их родство и происхождение

40 . Этапы эволюции человека

41 . Дигибридное скрещивание

42 . Процесс образования видов - видообразование

43 . Современная теория возникновения жизни на Земле

44 . Деление клетки. Митоз

45 . Биосинтез углеводов. ­Фотосинтез

46 . Обмен веществ и энергии в клетке

47 . Строение клетки

48 . Общие свойства живых организмов